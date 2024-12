Der Teil-Einsturz der Carola-Brücke in Dresden war nicht vorhersehbar - alle gesetzlichen Vorgaben wurden eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Stadt Dresden beauftragtes Gutachten des Instituts für Massivbau an der TU Dresden. Demnach hat Korrosion in Verbindung mit Materialermüdung durch den Verkehr zum Versagen zahlreicher Spannglieder der Brücke geführt.