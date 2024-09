Der Abriss der eingestürzten Carolabrücke in Dresden geht am Mittwoch weiter. Nachdem der Hochwasserpegel unter 4,50 Meter gesunken ist, können die verbliebenen Brückenteile abgerissen werden, wie die Stadt Dresden am Dienstag mitteilte. Die Vorbereitungen dafür sollen bereits am Mittwoch starten. Der Abriss erfolge von der Altstädter Seite aus.