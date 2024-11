Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden werden in ganz Sachsen Brücken der gleichen Bauart aus Spannbeton überprüft. In der Folge wurde am Mittwochabend auch die Elbebrücke in Bad Schandau überraschend gesperrt. Das hat in der Region Sächsische Schweiz erhebliche Auswirkungen, denn die nächsten Autobrücken über die Elbe befinden sich in Pirna und dem tscheschischen Děčín in jeweils rund 20 Kilometer Entfernung.