Zugleich würden sich Experten damit beschäftigen, mit welcher Technik die noch stehenden Brückenzüge A und B zügig und sicher abgetragen werden können. Laut einem jüngst vorgestellten Gutachten muss die gesamte Brücke - also auch die bereits sanierten Brückenzüge A und B - abgebrochen werden. Es sei ein zügiger Abriss nötig, auch für eine Freigabe der Straße am Terrassenufer und der Radwege entlang der Elbe.

Auf einen konkreten Zeitplan und auf die Abbruchkosten wollte sich Kühn nicht festlegen lassen. Seriöse Aussagen seien möglich, wenn die Technik, die zum Einsatz kommt, feststeht. Man werde die Brücke nicht in einem Stück abbrechen können, sondern in kleineren Teilen wie aktuell der Rest vom Zug C. "Ein Meter Carolabrücke sind 25 Tonnen". so der Baubürgermeister.