38 bis 50 Tonnen schwere Bagger mit überlangen Armen trugen die letztenTrassenstücke samt Straßenbahnanlage von einem in der Elbe angelegten Bett aus ab. Geländer oder Oberleitungsmasten werden abgebaut und gesichert. Am Dienstag war nach Rathausangaben in der Elbe wieder Munition gefunden worden. Ein Baggerschiff holte demnach die Fliegerbombe amerikanischer Bauart ohne Zünder nach oben, sie wurde an den Kampfmittelräumdienst übergeben.