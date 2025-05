Noch vor dem Sommer soll der Stadtrat über eine Ersatzbrücke entscheiden. Zunehmend regt sich Unmut in Dresden, dass Abriss und Neubau nicht schneller erfolgen. In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die Autobahnbrücke in Genua verwiesen, die 2018 eingestürzt war. Schon zwei Jahre später wurde der Neubau für den Verkehr freigegeben.



Ein Zug der Dresdner Carolabrücke, über den die Straßenbahngleise führten, war am 11. September 2024 nachts unerwartet eingestürzt. Als Ursache wurde korrodierter Stahl im Innern der Spannbetonbrücke ermittelt. Zu Schaden kam bei dem Einsturz niemand.