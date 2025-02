Bildrechte: IMAGO/Lurisu

Nach weiteren Rissen Gefahr in Verzug: Carolabrücke soll ohne Ausschreibung abgerissen werden

21. Februar 2025, 13:49 Uhr

Die Carolabrücke in Dresden steht vor dem Abriss - und das schneller als geplant. Mehrere Schäden an der Konstruktion haben die Sicherheitslage drastisch verschärft. Nun will die Stadt ohne Ausschreibung abreissen lassen. Der Schiffsverkehr auf der Elbe muss weiter warten.