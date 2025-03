Carolabrücke in Dresden 79 Verdachtsfälle bei Suche nach Blindgängern

So wird an der Elbe nach gefährlichen Kriegsüberresten gesucht - Die Kampfmittelsondierung an der Carolabrücke in Dresden werden begleitet von einem Experten für Munition- und Kampfmittelräumung.



- Das Elbufer nordöstlich der Brücke auf der Seite der Sächsischen Staatskanzlei wurde zur Untersuchung in Flächen aufgeteilt und systematisch mit einem Magneten untersucht.



- Ein mit Panzerscheiben verstärkter Bagger trägt jeweils eine Schicht ab, dann wird wieder mit dem Magneten untersucht.



- Bei einem Fund werden die Messdaten computergestützt ausgewertet. Danach wird der jeweilige Verdachtsfall geborgen.



- Auch eine Drohne mit Metalldetektor soll zum Einsatz kommen. Quelle: Stadt Dresden