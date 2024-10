Der Abriss des eingestürzten Teils der Dresdner Carolabrücke dauert voraussichtlich bis zum Jahresende. Das teilte die Stadt Dresden am Donnerstag mit. Der Abbruch des Brückenzugs C auf der Altstädter Seite schreite voran, sagte Holger Kalbe vom Straßen-und Tiefbauamt der Stadt. In den kommenden Tagen sollten etwa 15 bis 20 Meter des Brückenstücks in der Elbe von Land aus abgetragen werden, um den Durchfluss der Elbe zu verbessern.