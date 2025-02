Laut Stadt hatte Hentschke ein Initiativangebot eingereicht. Man wolle auf ein "erfahrenes Unternehmen setzen", hieß es. Die Firma sei bereits mehrfach bei Arbeiten an den Dresdner Elbbrücken tätig gewesen, so auch bei den letzten großen Sanierungsarbeiten an der Carolabrücke vor deren Teileinsturz im vergangenen September.