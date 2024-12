Der Abriss der Carolabrücke in Dresden muss wegen des steigenden Pegelstandes der Elbe kurzfristig pausieren. Die Baustraße in der Elbe werde überspült, teilte die Stadt Dresden mit. Deshalb müssten "die Abbrucharbeiten des waagerecht liegenden Teils des Zug C der Carolabrücke kurzzeitig unterbrochen werden".