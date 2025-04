Planänderung Abriss der Carolabrücke verzögert sich

Bei den Abrissarbeiten an der Carolabrücke in Dresden kommt es zu einer etwa zweiwöchigen Verzögerung im Zeitplan. Wie die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes in Dresden, Simone Prüfer, MDR SACHSEN sagte, gebe es ein Problem am Flussboden der Elbe. Daher kann die Brücke nicht wie eigentlich geplant mit schwimmenden Pontons gestützt werden.