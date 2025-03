Wegen einer Vertiefung in der Elbe verzögern sich die Vorbereitungen für den Abriss der Carolabrücke in Dresden. Ein sogenannte Kolk - ein Loch am Boden des Flussbetts - wurde in der vergangenen Woche entdeckt. Es ist drei bis vier Meter tief, wie Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes, sagte. Genau an dieser Stelle sollten Stützen der Hilfspontons stehen, die den beiden nicht eingestürzten Brückenzügen mehr Stabilität für die weiteren Arbeiten geben werden.

Statt wie geplant in dieser Woche mit dem Aufbau der Stützkonstruktion zu beginnen, muss nun zunächst der Kolk verfüllt werden. An der für die Arbeiten errichteten Baustraße vom Neustädter Ufer in die Elbe wird außerdem ein Bereich im Wasser freigelegt, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren und so die Entstehung neuer Vertiefungen in der Elbe zu vermeiden.



Damit die Baufahrzeuge dort weiterhin passieren können, wird über das entstandene Loch eine Stahlkonstruktion gelegt. Der Aufbau der vier Schwerlaststützentürme folgt in der kommenden Woche.