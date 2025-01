In Dresden hat sich am Montag die "Bürgerinitiative Carolabrücke" zum Wiederaufbau der teileingestürzten Brücke gegründet. Die nach eigener Darstellung überparteiliche und unabhängige Vereinigung will sich für einen Brückenneubau einsetzen, der sich am historischen Vorbild der Carolabrücke aus dem Jahr 1895 orientiert.