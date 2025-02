Der Zustand der Dresdner Carolabrücke hat sich weiter verschlechtert. Wie die Stadt Dresden mitteilte, wurde am Mittwochmittag erneut ein sogenannter Spanndraht-Bruch festgestellt. Deshalb könne es im Moment keine Freigabe für die Schifffahrt geben, so die Stadt.

Die festgestellten Spanndraht-Brüche würden jetzt von einem Gutachterbüro ausgewertet, hieß es. Dann werde über das weitere Vorgehen entschieden, teilte die Stadt Dresden mit. Bereits am Dienstag schlug die Messtechnik wegen Brüchen in den noch stehenden Brückenteilen an.