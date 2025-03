Die Brücke soll dann bis zum Jahresende vollständig abgerissen sein. Die Stadt Dresden hat die Firma "Hentschke Bau GmbH" mit dem Abriss der noch stehenden Teile der Carolabrücke beauftragt. Laut Stadt hatte Hentschke Bau ein Initiativangebot eingereicht. Die Firma sei bereits mehrfach bei Arbeiten an den Dresdner Elbbrücken tätig gewesen, so auch bei den letzten großen Sanierungsarbeiten an der Carolabrücke vor deren Teileinsturz im vergangenen September.