Dresdens Baubürgermeister Stephan Kühn kündigte an, dass am Dienstag der Bauausschuss der Stadt zum Thema Carolabrücke beraten will. Die Sitzung soll 19 Uhr in der Messe stattfinden. Alle Beratungen des Ausschusses zur Carolabrücke seien ab sofort öffentlich, so Kühn. Außerdem sei ab Dienstag eine Akteneinsicht in die Brückengutachten möglich. Diese hatten die Stadtratsfraktionen beantragt.