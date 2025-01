Das WSA erklärte, Ziel sei die Verkehrsfreigabe des gesperrten Streckenabschnittes der Bundeswasserstraße. Laut Sachgebietsleiter Karsten Wild geht es dabei auch darum, "das noch fehlende Gelenk des Mittelträgers" zu lokalisieren. Das tonnenschwere Bauteil ist in der Elbe verschwunden.



Wegen der einsturzgefährdeten Züge A und B der Carolabrücke in Dresden und wegen der gesperrten Brücke in Bad Schandau ist eine generelle Freigabe der Elbe für die Schifffahrt noch nicht möglich.