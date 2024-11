Die Carolabrücke bestand aus drei Verkehrssträngen. Der westliche Zug C mit Straßenbahntrasse brach in der Nacht zum 11. September auf einer Länge von etwa 100 Metern ein. Als Ursache für den Einsturz gilt die Korrosion von Spanngliedern im Beton. Am Dienstag hat Verkehrsminister Martin Dulig angekündigt, 19 Brücken in Sachsen mit ähnlicher Bauart einer Sonderprüfung zu unterziehen. Dabei sollen neun Brücken priorisiert werden.