Die Elbe in Dresden ist am Dienstag wieder für die Binnenschifffahrt gesperrt worden. Der stellvertretende Amtsleiter Helko Fröhner vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe sagte, die Durchfahrt unter der Carolabrücke sei vorerst nicht mehr möglich. Das an den beiden noch stehenden Zügen der Brücke angebrachte Messsystem, mit dem der Zustand des Bauwerks permanent überwacht wird, habe angeschlagen. Das bedeute, dass es Bewegung gebe.