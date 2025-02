Ein Grund für die Bewegungen liegt sehr wahrscheinlich an den aktuellen Temperaturen. Am Dienstagmorgen wurden in Dresden knapp minus 11 Grad Celsius gemessen. Einen vergleichbaren Temperatursturz habe es auch im vergangenen Jahr beim Teileinsturz der Carolabrücke gegeben, erklärte Marx im MDR-Interview. "Durch den Temperatursturz in den letzten Tagen ist die Oberfläche der Brücke stark abgekühlt. Wenn sich etwas abkühlt, dann zieht es sich zusammen", erklärt Marx.