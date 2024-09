Die Stadt Dresden will die Abrissarbeiten an der Carolabrücke wieder aufnehmen, sobald es das zurückgehende Hochwasser der Elbe möglich macht. Wie Simone Prüfer vom Straßen- und Tiefbauamt bei einer Pressekonferenz am Freitag sagte, wird der Abriss des Brückenzugs C mehrere Wochen dauern. Man rechne mit mindestens elf Wochen - immer abhängig vom Pegelstand, so Prüfer.