An der zum Teil eingestürzten Carolabrücke in Dresden wird aktuell gezielt nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Wie die Stadt mitteilte, werden von einer Schwimmplattform aus Löcher in den Grund der Elbe gebohrt. In den Bohrlöchern erfolgen demnach Messungen mit einer magnetischen Sonde, um mögliche Sprengkörper aufzuspüren.