Brückenbaufachmann Marx verweist auf die Bauweise von Stahlbetonbrücken in den 1960er- bis 1980er-Jahren, die sich in der DDR und in der BRD geähnelt hätten. Man habe seinerzeit beim Brückenbau auf Stahl mit besonderer Festigkeit als Haupteigenschaft gesetzt. Darunter leide die Dehnungsfähigkeit bei steigender Empfindlichkeit gegen äußere Einwirkungen. Fachleute sprechen von "Spannungsrisskorrosionsgefahr". Marx zieht hierbei den Vergleich zwischen einem sensiblen Rennpferd und einem robusten Ackergaul.



Heutige Betonbrücken seien zudem so konstruiert, dass etwaige Schäden frühzeitig durch Risse sichtbar werden. Bei älteren Brücken sei das nicht der Fall, weshalb die Carolabrücke plötzlich und ohne Vorwarnung kollabieren konnte. Er selbst habe trotz dieses Fachwissens zunächst an eine Falschmeldung geglaubt und selbst als er wenige Stunden später auf den Brückenresten stand kaum fassen können, dass Brückenzug C tatsächlich eingestürzt war.