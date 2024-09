Elbaufwärts in Richtung Sächsische Schweiz könnten drei historische Dampfer jedoch fahren, die "Wehlen", "Krippen" und "Diesbar" liegen oberhalb der Brücke am Kai. Zwei weitere Dampfer waren am Morgen bereits in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Beim Einsatz der Schiffe am Terrassenufer elbabwärts der Brücke sei noch die Frage, ob sie aufgrund des Wasserstandes drehen könnten. Über alles Weitere werde noch entschieden, hieß es.