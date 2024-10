Die Stadt will die Fahrzeugzahlen auswerten lassen, so etwa die Mengen der querenden Autos, Lieferfahrzeuge, Sattelzüge, Busse und Fahrräder pro Stunde. Dies soll die veränderte Verkehrssituation seit dem Teileinsturz der Carolabrücke erfassen.



Daraus will die Stadt Rückschlüsse ziehen, ob und wie Verkehr möglicherweise anders geleitet werden müsste. Die Ergebnisse der Zählung sollen in den nächsten Wochen vorliegen.