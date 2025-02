Der extra nach Dresden angereiste tschechische Schiffseigentümer Lukas Hradský verfolgte die Durchfahrt seines Schiffes am Terrassenufer. Er sprach von mehr als 450.000 Euro an Verlusten aufgrund der monatelangen Sperrung der Elbe an der Carolabrücke. Die Reederei EVS schicke der Stadt Dresden nun per Anwalt eine Schadensersatzforderung.