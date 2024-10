Die Arbeiten an den provisorischen Fernwärmeleitungen auf der Dresdner Augustusbrücke kommen gut voran. In dieser Woche und Anfang nächster Woche werde die provisorische Leitung an das vorhandene Fernwärmenetz angeschlossen, sagte Sachsenenergie-Sprecherin Nora Weinhold MDR SACHSEN. Auf der Neustädter Elbseite müsse das Netz deshalb kurzzeitig unterbrochen werden, um Armaturen einzubauen.