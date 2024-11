Unterdessen gehen laut Sachsenenergie die Bauarbeiten an der provisorischen Fernwärmeleitung planmäßig voran. Die notbehelfsmäßigen Leitungen werden über die Augustusbrücke geführt. Sie können voraussichtlich Ende November in Betrieb gehen. Über diese Leitungen bekommen 36.000 Haushalte im Dresdner Norden im Winter Fernwärme aus dem Kraftwerk an der Nossener Brücke.