Die Dresdner Filmnächte am Elbufer sollen in diesem Sommer am gewohnten Ort stattfinden - trotz der teils eingestürzten Carolabrücke und der geplanten Abrissarbeiten. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) geht davon aus, dass sie wieder am Königsufer unterhalb des Finanzministeriums stattfinden können. "Das kriegen wir gemeinsam hin", versicherte er.



Im Zuge des im Juni beginnenden Rückbaus der noch stehenden Reste der teilweise eingestürzten Elbquerung ist geplant, dass die Fahrrinne im Fluss schon im Sommer und bis Jahresende auch die Uferstraße auf Altstädter Seite wieder frei sind.