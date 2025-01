An der Carolabrücke in Dresden ist erneut bei Baggerarbeiten ein verdächtiger Gegenstand in Elbe gefunden worden. Wie die Polizeidirektion MDR SACHSEN mitteilte, wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst verständigt. Für den laufenden Polizeieinsatz sei das Gebiet um die Brücke auf beiden Seiten der Elbe abgesperrt worden.

Bildrechte: Xcitepress