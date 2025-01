An der Carolabrücke in Dresden ist erneut bei Baggerarbeiten ein Blindgänger in Elbe gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Dresden handelt es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ohne Zünder, von dem keine Gefahr ausgeht. Es wurde Entwarnung gegeben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael