Die Bergung weiterer Brückenteile der eingestürzten Carolabrücke in Dresden gestaltet sich schwierig. Ein mindestens zehn Tonnen schweres Gelenkteil der Brücke sei verschwunden, sagte die Chefin des Straßen- und Tiefbauamtes, Simone Prüfer, MDR SACHSEN. "Ist dieses Teil versenkt in einem Kolk - die sind bis 4,50 Meter tief - in der Elbe verschwunden? Und können wir mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt sagen, es braucht nicht mehr geborgen werden? Das ist jetzt die große Frage."