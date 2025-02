Ihre Forderungen haben beide Wirtschaftsverbände in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung und den Stadtrat veröffentlicht. Konkret fordern IHK und Handelskammer, dass Stadtverwaltung und Stadtrat alles in die Wege leiten, damit im zweiten Quartal 2026 der Baubeginn für eine neue Carolabrücke erfolgen kann.