Carolabrücke Zerstörte Wärme-Leitungen nach Einsturz - Müssen die Dresdner im Winter frieren?

25. September 2024, 16:32 Uhr

Durch den teilweisen Einsturz der Carolabrücke in Dresden sind wichtige Fernwärme-Leitungen zerstört worden. Damit Dresdnerinnen und Dresdner in den kalten Jahreszeiten nicht frieren müssen, will der Energieversorger Sachsenenergie so schnell wie möglich handeln.