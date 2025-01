Wiederaufbau autofrei Eine neue Carolabrücke nur noch für Fußgänger und Radfahrer?

Andreas Ruby ist Architekturkritiker, Lehrer und gebürtiger Dresdner. Er sagt, jede Krise sei auch eine Chance. Und der Einsturz der Carolabrücke in Dresden biete die Chance, das Thema Brücke neu zu denken. "An der Stelle, wo die Carolabrücke stand, ist es sinnvoll, eine Brücke zu haben. Aber es ist die Frage, ob es genau dieselbe Art von Brücke sein muss," sagte Ruby im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Wir brauchen sicher den Autoverkehr. Die Frage ist nur, muss er genau an dieser Stelle durch die Stadt fahren. Es gibt eine Autobahn, die um die Stadt herumgeführt wurde - aus gutem Grund." Über die Autobahn und auch andere Verkehrswege könnten große Teile des Verkehrs in den Norden Dresdens umgeleitet werden, ist Ruby überzeugt.