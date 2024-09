Über dem Dresdner Neumarkt flanieren Frauen in langen Gewändern. Sie tragen Hauben auf dem Kopf. Arm in Arm laufen sie mit Männern in Frack und Zylinder an der Frauenkirche auf und ab. Der Countdown läuft oder besser gesagt: die Taschenuhr tickt. Die Stadtwette gilt: Bekommt Greifswald oder Dresden mehr Menschen im Romantik-Outfit auf den Platz?