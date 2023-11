Es seien sehr viele Bewerbungen für das Amt eingegangen, betonte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Dass die Wahl auf Gneuß gefallen sei, freue sie besonders. In ihrem viel diskutierten Debüt-Roman "Gittersee" habe sich die Autorin sehr spezifisch mit ihrer Dresdner Familiengeschichte auseinander gesetzt. Daher sei sie "auf ihre Interventionen und Impulse als Stadtschreiberin" schon jetzt gespannt, so Klepsch.



Gneuß wird ein halbes Jahr in der sächsischen Landeshauptstadt verbringen, für den Zeitraum erhält sie ein Stipendium sowie eine mietfreie Wohnung. Das Stipendium wird von der Landeshauptstadt Dresden in Kooperation mit der Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden vergeben.

Bildrechte: S. Fischer