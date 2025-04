Doch der Branchenverband der Chip-Industrie Silicon Saxony lässt bislang wenig Engagement erkennen, sich selbst am Wohnungsbau zu beteiligen. Durch seinen Geschäftsführer Frank Bösenberg lässt der Verband schriftlich mitteilen, es boome in der Region: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in den Wohnungsbau zu investieren, denn dies ist auch ein klares Signal an die Bauwirtschaft, dass sich ein Engagement in der Region lohnt."