Durch LED- und Laser-Technik sei der tatsächliche Lichtstromverbrauch vergleichsweise gering. Würden wie vor Corona im Jahr 2019 in der aktuellen Saison wieder 120.000 Gäste kommen, die wohl im Schnitt anderthalb Stunden bleiben, dann betrüge der Stromverbrauch für die Beleuchtung ungefähr 0,45 Kilowattstunden pro Gastaufenthalt. "Das ist in etwa soviel, wie wenn Sie mit einem handelsüblichen Bügeleisen 20 bis 30 Minuten zu Hause bügeln würden", rechnet Uwe Hansmann vor.

Wegen der Energiekrise werde versucht, dort wo es geht, Energie einzusparen. LEDs verbrauchten demnach 80 Prozent weniger Strom als herkömmlichn Leuchtmitteln. Außerdem werde "schweren Herzens auf die Eisbahn verzichtet und die Wegebeleuchtung auf ein sicherheitsrelevantes Mindestmaß reduziert", erklärt Hansmann. Auch die Abläufe wurden optimiert: Erst kurz vor dem Einlass werden die Lichtinstallationen eingeschaltet. "Energiesparen ist das Gebot der Stunde." So wollen die Veranstalter im Vergleich zum vergangenen beleuchteten Weihnachtsgarten 30 Prozent Strom sparen. Neben Dresden gibt es "Christmas Gardens" an 18 weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Polen und Italien mit ganz ähnlichem Konzept.

Die Eintrittspreise für den "Christmas Garden" wurden kräftig angezogen: Kostete der Eintritt unter der Woche im Jahr 2019 noch 15 Euro pro Person, ist der Preis in diesem Jahr auf 19,50 Euro gestiegen. Am Wochenende ist der Eintrittspreis um 4,50 Euro auf satte 21,50 Euro gestiegen – in der Zeit zwischen dem 19. Dezember und dem 1. Januar kostet der Besuch im Christmas Garden sogar 23,50 Euro pro Person. Ermäßigungen gibt es für alle, die studieren, zur Schule gehen sowie für Kinder und Senioren. Kinder bis einschließlich fünf Jahren erhalten kostenlosen Zutritt in den Christmas Garden. Die Familienkarte kostet je nach Besuchstag zwischen 53 und 65,50 Euro.