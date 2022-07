Nach Stadtratsbeschluss Auch künftig kein flexibles Carsharing in Dresden

In Dresden wird es vorerst kein Cityflitzer-Carsharing der Marke teilAuto geben. Das teilte das Unternehmen am heutigen Freitag mit. Grund sei demnach ein Beschluss des Dresdner Stadtrates zu Parklizenzen und den Sharingleitlinien. Nachdem der Stadtrat beschlossen hatte, das Gebiet der Äußeren Neustadt für diese Art des flexiblen Carsharings nicht freizugeben, fällt für den Anbieter eine lukrative Zielgruppe weg. Deshalb steht nun das Vorhaben für ganz Dresden vor dem Aus.

Franziska Wilhelm von teilAuto hätte den Cityflitzer gern nach Dresden gebracht. Bildrechte: Sylvia Stadler

"Die Nutzerinnen und Nutzer in Dresden fragen uns schon ewig danach, wann stationsungebundenes Carsharing endlich auch in ihrer Stadt möglich sein wird“, erzählt Franziska Wilhelm von teilAuto.



Besonders für spontane und kurze Fahrten sei die Möglichkeit, das Auto an einem anderen Ort abzustellen als dort, wo es entliehen wurde, attraktiv. Es sei eine sinnvolle Ergänzung zum stationsbasierten Auto-Teilen, bei dem das Auto immer wieder zum Ausleih-Stellplatz zurückgebracht werden müsse. Vom dem aktuellen Stadtratsbeschluss zeigt sich das Carsharing-Team enttäuscht: Es bedeutet, dass es auch weiterhin in Dresden kein flexibles Carsharing geben wird.