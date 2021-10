Dresdner Jugendliche programmieren Experiment für Internationale Raumstation ISS

Die „Code Week“ wurde nach Angaben der Veranstalter 2013 als europäische Graswurzel-Initiative ins Leben gerufen. Die "Code Week Dresden" ist eine von vier neuen Regionalveranstaltungen in Deutschland in diesem Jahr. Bei den sogenannten Regio-Hubs schließen sich engagierte Menschen und Organisationen zusammen – darunter Bildungsinitiativen, Stiftungen, Hochschulen, Bibliotheken, Unternehmen und Wirtschaftsförderungen – die bei sich vor Ort jungen Menschen Lust aufs Coden und Tüfteln machen wollen. In Dresden beteiligen sich unter anderem das Medienkulturzentrum, die Technischen Sammlungen, die Städtischen Bibliotheken sowie weitere Organisationen an der "Code Week".