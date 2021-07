Nach Absage Warum einigten sich Veranstalter und Stadt Dresden nicht zu Kaisermania-Konzerten?

Hauptinhalt

Roland Kaisers Fangemeinde muss auch in diesem Sommer auf Kaisermania-Konzerte in Dresden verzichten. Der Veranstalter Semmel Concerts gab das am Montagabend bekannt und verwies auf die Stadt Dresden. Die wiederum scheint sich den schwarzen Peter nicht zuschieben lassen zu wollen und erklärt in einer Mitteilung ihre Beweggründe. Hätten mit einem angepassten Hygienekonzept die Konzerte doch stattfinden können? Vor Corona kamen jedes Jahr bis zu 40.000 Beuscher zu den Auftritten ans Elbufer.