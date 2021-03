Maßnahmen immer abhängig von Inzidenz-Grenzwerten Hat sich der Inzidenzwert im Freistaat Sachsen und im Landkreis oder der kreisfreien Stadt nach den oben genannten Öffnungsschritten an weiteren 14 Tagen insgesamt nicht erhöht, kann der Landkreis oder die kreisfreie Stadt frühestens ab dem 22. März weitere Lockerungen einführen.



Bei Inzidenzwerten unter 50 beziehungsweise unter 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern an fünf aufeinanderfolgenden Tagen im Freistaat Sachsen und im Landkreis oder der kreisfreien Stadt können der Landkreis oder die kreisfreie Stadt weitere Lockerungen erlassen.



Bei Überschreitung des Wochen-Inzidenzwertes von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis oder der kreisfreien Stadt müssen der Landkreis oder die kreisfreie Stadt die entsprechenden Lockerungen ab dem zweiten darauffolgenden Werktag aufheben. Gleiches gilt bei Überschreitungen der Inzidenzwerte von 50 beziehungsweise 35.



Für jede Lockerung beziehungsweise Verschärfung muss der Landkreis oder die kreisfreie Stadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen.