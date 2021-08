In Dresden muss von nun an in Supermärkten und anderen Geschäften kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Auch Einschränkungen wie eine maximale Teilnehmerzahl von zehn bei privaten Treffen entfallen.

Einige Beschränkungen bleiben bestehen

Einige Maßnahmen bleiben aber weiterhin bestehen, so muss zum Beispiel bei körpernahen Dienstleistungen, wie etwa beim Friseurbesuch, im öffentlichen Nahverkehr oder in den Innenräumen von Diskotheken und Clubs weiterhin ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies gilt auch in Taxen, bei der Schülerbeförderung und für Fahrdienste, beispielsweise für Menschen mit Behinderungen. In Diskos und Clubs besteht außerdem Testpflicht.

Auch in Geschäften und Märkten ist das dann Pflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Im Bereich der Pflege ist in weiten Teilen weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. Die Regelungen für Großveranstaltungen bleiben ebenso in Kraft. Hier werden auch genesene und geimpfte Personen mitgezählt.

Weiter Testpflicht für Urlauber

Auch die seit dem 26. Juli geltende Testpflicht für Beschäftigte nach Urlaubs-Abwesenheit von mindestens fünf Werktagen bleibt in Kraft, jedoch gilt diese nicht für Geimpfte und Genesene. Auch die Beschränkungen für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie die Regelungen für Saisonarbeitskräfte bleiben bestehen.

Leipzig verzeichnet die höchsten Inzidenzen in Sachsen