Wegen eines Corona-Ausbruchs beim weltberühmten Kreuzchor ist ein Konzert am Sonntagvormittag in Dresden abgesagt worden. Bereits am Sonnabend fand eine Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium kurzfristig ohne den Knabenchor statt. 16 Kruzianer waren am Sonnabend positiv auf das Coronavirus getestet worden, informierte das Ensemble. Kreuzkantor Roderich habe daraufhin entschieden, dass der Knabenchor nicht in der Kreuzkirche mitsingt.