Während der Osterfeiertage sollen auch in anderen Städten Sachsens Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen stattfinden. So ist unter anderem in Görlitz eine Versammlung angezeigt. Die Polizeidirektion Görlitz kündigte an, Verstöße gegen sächsische Corona-Schutzverordnung und die allgemeinen Hygieneregeln verhindern zu wollen. Die Polizei geht darüber hinaus davon aus, dass es auch in Zittau am Ostermontag erneut zu nicht angezeigten Demonstrationen kommen wird, heißt es in einer Mitteilung.