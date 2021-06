Coronavirus Weiterer Fall der Delta-Variante in Dresden entdeckt

Die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus gilt als hochinfektiös. Umso größer war der Schock, als Anfang Juni ein Studentenwohnheim in Dresden wegen der Virusvariante unter Quarantäne gestellt werden musste. Wenige Tage später traten in einer Kita und an zwei Schulen Fälle der Delta-Variante auf. Drei Kinder aus einer Familie hatten sich mit der hochansteckenden Virus-Mutation infiziert. Sie und alle Kontaktpersonen mussten umgehend in Quarantäne und wurden getestet. Erste Ergebnisse liegen nun vor.