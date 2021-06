An einer Grundschule in Dresden ist die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte. Demnach seien 24 Kinder und neun Lehrkräfte der 113. Grundschule Canaletto derzeit in Quarantäne. Die Schule befindet sich im Stadtteil Johannstadt.