Besteht die Gefahr als Corona-Leugner abgestempelt zu werden?

Trotz aller scheinbarer Offenheit fällt es Ingrid Heimke schwer, über dieses Thema zu reden: "Also, ich nehme das Klima als sehr gereizt wahr." Sie überlege ihre Worte genauer, wolle niemanden verletzen und auch nicht falsch verstanden werden. Ihre Erfahrung sei: Wer sich öffentlich gegen die Corona-Maßnahmen äußere, laufe Gefahr, als Corona-Leugner abgestempelt zu werden.

In Dresden demonstrieren auch viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Ich komme mir auch ehrlich gesagt, für dumm verkauft vor, wenn ich für eine freie Impfentscheidung demonstrieren gehe und am nächsten Tag in der Zeitung lese, dass da Impfgegner unterwegs waren. Das ist so platt und so billig", sagt Ingrid Heimke. Sie sei keine Impfgegnerin. Sie impfe jeden Tag in ihrer Praxis. "Wenn ich aber mehr Angst vor den Reaktionen des Staates habe, als vor der eigentlichen Krankheit, dann ist da irgendetwas schiefgelaufen." Die zweifache Mutter ist Mitglied im Ärzteverein "Für eine individuelle Impfentscheidung", postet Videos im Internet – und geht auf Demos.

Auf Demos werden auch Polizei und Journalisten angegriffen

Dorthin gehen auch Finn und Louis. Die Redaktion hat die Namen der beiden 18-Jährigen geändert. Sie wollen unerkannt bleiben, weil sie auf Corona- und anderen Demos filmen und fotografieren. Dabei werden die angehenden Abiturienten immer wieder attackiert. Sie nennen sich "Vue Critique" – also "Kritischer Blick”. Ihre Aufnahmen veröffentlichen sie auf Twitter oder stellen sie anderen Journalisten zur Verfügung.

Finn und Louis filmen und fotografieren auf Corona- und anderen Demos. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Es ist wichtig zu zeigen, wer läuft dort mit, was für Akteure spielen eine wichtige Rolle", erklärt Finn seine Motivation. Diese Demos würden immer pressefeindlicher, die Gewalt nimmt zu – auch gegenüber der Polizei und gegenüber Medienschaffenden.



MDR exactly begleitet die beiden beim angemeldeten Protest in der Dresdner Altstadt Mitte Februar. Das Motto: "Gesundheitswesen zeigt Gesicht für eine freie Impfentscheidung". Kurz vor Beginn steigt die Anspannung von Finn und Louis. "Wir gucken, was für Leute da sind, um das halt für uns dann halt einzuordnen, wie gefährlich kann es tatsächlich für uns werden." Auf Telegram und in verschiedenen Sozialen Medien riefen auch rechte Gruppen auf: "Kommt in OP-Kitteln zur Demo".

Bei Corona-Protesten immer wieder Zeichen von "Freien Sachsen" oder "Reichsbürgern"

An dem Protestzug nehmen rund 1.000 Menschen teil, darunter Fachkräfte aus den Gesundheitsberufen, aber es gibt auch Teilnehmer, die Mützen in den Farben des deutschen Kaiserreichs tragen: schwarz-weiß-rot – ein bei sogenannten Reichsbürgern beliebtes Erkennungsmerkmal. Die Demo-Spotter Finn und Louis sind an diesem Tag, anders als sonst, ohne Personenschützer unterwegs.

"Ich habe bisher noch keine anderen Medienvertreter gesehen und ich find es einfach wichtig, auch wenn die Demos in einer hohen Frequenz stattfinden, da trotzdem ein Auge drauf zu haben", sagt Finn. Er und Louis haben im Januar und Februar an 35 Demonstrationen teilgenommen.

Neben Transparenten von Pflegefachkräften sind an diesem Tag auch Fahnen der "Freien Sachsen" zu sehen, einer vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Kleinstpartei. Auch die Dresdner AfD-Fraktion zeigt Präsenz. Deren Pressesprecher Heiko Müller hält Finn einen Flyer für eine Petition gegen die Impfpflicht vor die Kamera und sagt: "Hier lesen bildet. Na nehmen, nicht bloß filmen sollste."